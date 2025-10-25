CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe Savunma duvarı

Savunma duvarı

Lider G.Saray'a konuk olacak Göztepe, 5 deplasmanda 2 gol yedi. Osimhen, İcardi ve Sane gibi yıldızları güçlü defansıyla durduracak

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Savunma duvarı

Göztepe, bu sezon kalesinde sadece 3 gol gördü ve Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Bu gollerin 2'si deplasmanda gelirken, İzmir ekibi dış sahada da Galatasaray'ın (1) ardından Fenerbahçe'yle (2) en az gol yiyen 2. takım konumunda. İstanbul'da yarın namağlup lider Galatasaray'la karşılaşacak Göz-Göz'ün en büyük güvencesi savunması olacak. Galatasaray ise 22'yle ligin en çok gol atan takımı ve hiçbir maçı da boş geçmedi. Kalecisi Lis ve defans oyuncularının gösterdiği performansla birçok Avrupa devini de geride bırakan sarı- kırmızılılar, Osimhen, Sane, Yunus, Barış Alper ve İcardi gibi yıldızlara geçit vermemek için mücadele edecek.

DIŞ SAHADA 3 PUANA HASRET

Bu sezon deplasmanda etkili işlere imza atan Göztepe, son haftalarda ise düşüşe geçti. Dış sahadaki son 3 mücadelesinden 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, galibiyete hasret kaldı. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmek istiyor.

