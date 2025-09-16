CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Yenilmez Göztepe

Yenilmez Göztepe

İzmir ekibi Süper Lig'de mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takımdan biri. Kayserispor karşısında yenik duruma düştüğü maçta Efkan'ın mükemmel golüyle 1 puanı alan Göz Göz, 5 maçta topladığı 9 puanla haftayı 4'üncü sırada kapattı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yenilmez Göztepe

Milli aranın ardından Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor'a konuk olan Göztepe rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 'namağlup' ünvanını sürdürdü. Cardoso'nun golüne Efkan Bekiroğlu'nun şık frikik golüyle yanıt veren sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biri oldu. Göztepe topladığı 9 puanın 7'sini ise deplasmanlarda elde etti. Geçen sezon çok zorlandığı dış saha performansını terse çeviren İzmir ekibi, Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 mağlup etmişti.

BERABERLİK GERÇEKÇİ SONUÇ

Sonucu değerlendiren İzmir ekibinin teknik patronu Stoilov beraberliğin gerçekçi bir sonuç olduğunu dile getirdi. İki takımın da iyi bir mücadele gösterdiğini belirten Bulgar teknik adam, "Ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bence iki takım da galibiyeti hak etmedi. Milli takım arasından sonra bu maçı oynadık. Ben milli takım aralarını çok sevmiyorum. Bazı oyuncular milli takıma gidiyor, bazıları bizimle kalıyor. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Genele baktığımda birçok oyuncumuzun performansını artırması gerektiğini düşünüyorum. Bunu düzeltmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tedesco olumlu not aldı!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
DİĞER
Usta oyuncu Mehmet Çepiç: Ağabeyi yengesine talip olamaz, Türk toplumunda böyle bir şey yok!
İsrail Gazze'de kara harekatına başladı! ABD basını yazdı
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu!
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı 07:29
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:03
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:02
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! 00:50
UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! 00:50
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! 00:50
Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! 00:50
Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik 00:50
Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! 00:50
Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik 00:50
Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! 00:50