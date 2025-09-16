Yenilmez Göztepe

Milli aranın ardından Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor'a konuk olan Göztepe rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 'namağlup' ünvanını sürdürdü. Cardoso'nun golüne Efkan Bekiroğlu'nun şık frikik golüyle yanıt veren sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biri oldu. Göztepe topladığı 9 puanın 7'sini ise deplasmanlarda elde etti. Geçen sezon çok zorlandığı dış saha performansını terse çeviren İzmir ekibi, Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 mağlup etmişti.

BERABERLİK GERÇEKÇİ SONUÇ

Sonucu değerlendiren İzmir ekibinin teknik patronu Stoilov beraberliğin gerçekçi bir sonuç olduğunu dile getirdi. İki takımın da iyi bir mücadele gösterdiğini belirten Bulgar teknik adam, "Ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bence iki takım da galibiyeti hak etmedi. Milli takım arasından sonra bu maçı oynadık. Ben milli takım aralarını çok sevmiyorum. Bazı oyuncular milli takıma gidiyor, bazıları bizimle kalıyor. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Genele baktığımda birçok oyuncumuzun performansını artırması gerektiğini düşünüyorum. Bunu düzeltmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.