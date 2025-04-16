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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Kritik viraj

Kritik viraj

Ligde 10 maçtır kazanamayan Göztepe, evinde Beşiktaş’ı ağırladıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor deplasmanına gidecek

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Kritik viraj

Süper Lig'de galibiyet hasretini 10 maça çıkaran Göztepe, yine kritik bir haftaya girecek. Ligde 10. sıraya kadar gerileyen sarı- kırmızılılar cumartesi günü önce Beşiktaş'la evinde karşı karşıya gelip 24 Nisan Perşembe günü de deplasmanda Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına çıkacak. 3 hafta önce de buna benzer bir fikstüre sahip olan Göz-Göz, Trabzonspor'la ligde 1-1 berabere kalmış, İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-1 yenerek 49 yıl sonra Türkiye Kupası'nda yarı final vizesi almıştı.

İKİ RAKİBİNE DE KAYBETMEDİ

Göztepe, iki rakibini yenerek tekrar çıkış peşinde koşacak. Bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı maçları ise hiç kaybetmedi. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek tek dış saha galibiyetine imza atarken, siyah- beyazlıları kupada da saf dışı bıraktı. Göztepe, Trabzonspor'u evinde 2-1 yenip, Trabzon'da ise 1-1 berabere kalmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, özellikle Trabzonspor'u bir kez daha yendiği takdirde 55 yıl sonra finale kalacak.

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