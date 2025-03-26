  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Göztepe Trabzon'da şansı tutuyor

Trabzon'da şansı tutuyor

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan, cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, bu ligde mücadele ettiği önceki 5 sezonda deplasmanda rakibinden kritik puanlar aldı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzon'da şansı tutuyor

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan, cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, bu ligde mücadele ettiği önceki 5 sezonda deplasmanda rakibinden kritik puanlar aldı. 2017-2022 yılları arasında da Süper Lig'de boy gösteren Göztepe, Trabzon'daki 5 maçın 2'sini kazanıp 1'inden beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'a 2 kez de mağlup olan Göz-Göz, tüm hesaplarını yine galip gelme adına yaptı. Trabzonspor'u yenip hem deplasman karnesini düzeltmek hem de Avrupa için yeniden çıkışa geçmek isteyen Göztepe'de İsmail Köybaşı, Miroshi ve Nielsen cezalı, Solet, Djalma ve Koray ise sakat.

Osimhen operasyonu resmen başladı!
F.Bahçe'den Sancho hamlesi! İlk görüşme...
DİĞER
Leonardo Di Caprio'nun sevgilisi Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu! "İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden..."
Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu'ndan 3 milyon 800 bin TL'lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB'den
G.Saray'a Muslera şoku! İtalya'ya transfer...
Cimbom'un yıldızı için Premier Lig ekibi devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! 01:30
Mou son sözü söyledi! Cenk Tosun... Mou son sözü söyledi! Cenk Tosun... 01:30
Ümit millilerden kötü prova! Ümit millilerden kötü prova! 01:30
Cimbom'un yıldızı için Premier Lig ekibi devrede! Cimbom'un yıldızı için Premier Lig ekibi devrede! 01:30
Osimhen milli takımda yine sahnede! Osimhen milli takımda yine sahnede! 01:30
F.Bahçe maçının ardından ağır fatura! F.Bahçe maçının ardından ağır fatura! 01:30
Daha Eski
G.Saray'da büyük ayrılık! G.Saray'da büyük ayrılık! 01:30
Zico'dan yıllar sonra şok F.Bahçe itirafı! Zico'dan yıllar sonra şok F.Bahçe itirafı! 01:30
Solskjaer'den yıldız transfer açıklaması! Solskjaer'den yıldız transfer açıklaması! 01:30
Davinson Kolombiya kadrosundan çıkarıldı! Davinson Kolombiya kadrosundan çıkarıldı! 01:30
Okan Buruk'tan derbi planı! Okan Buruk'tan derbi planı! 01:30
F.Bahçe'den Milan Skriniar kararı! F.Bahçe'den Milan Skriniar kararı! 01:30