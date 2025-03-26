Trabzon'da şansı tutuyor

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan, cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, bu ligde mücadele ettiği önceki 5 sezonda deplasmanda rakibinden kritik puanlar aldı. 2017-2022 yılları arasında da Süper Lig'de boy gösteren Göztepe, Trabzon'daki 5 maçın 2'sini kazanıp 1'inden beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'a 2 kez de mağlup olan Göz-Göz, tüm hesaplarını yine galip gelme adına yaptı. Trabzonspor'u yenip hem deplasman karnesini düzeltmek hem de Avrupa için yeniden çıkışa geçmek isteyen Göztepe'de İsmail Köybaşı, Miroshi ve Nielsen cezalı, Solet, Djalma ve Koray ise sakat.