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Taha'nın hasreti
Göztepe'de Taha Altıkardeş formaya hasret kaldı. 21 yaşındaki stoperi sakatlıklar etkiledi. Hatayspor maçında yüzüne aldığı darbeyle kemikleri kırılan Taha, ardından adale sakatlığı yaşadı. En son 4 Ocak 2025'te Galatasaray maçında görev yapan Taha, bir daha şans bulamadı. Bu sezon 15 maça çıkan genç savunmacı 921 dakika oynadı, 2 gol kaydetti.
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