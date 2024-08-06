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Halil Göztepe'ye

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısını Hatayspor’da geçiren Halil Dervişoğlu için Galatasaray kapısını bu hafta içinde çalacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Halil Göztepe'ye

Süper Lig'e iki yıl aradan sonra geri dönen Göztepe, bir yandan cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçını kazanmanın planlarını yaparken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Silva, Nazım Sangare, Ekrem Kılıçarslan, Koray Günter, Miroshi, Solet, Matsuki, Palmer ve Erkam Kömür'ü kadrosuna katan sarıkırmızılılar, şimdi de Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nu gözüne kestirdi. Geçen sezonun ikinci yarısını Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil için bu hafta içinde harekat başlıyor.

SAMİ DE LİSTEDE BULUNUYOR

Ligde kalıcı olmak isteyen ve planlamasını buna göre yapan Göztepe'nin genç golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi. Kadrosunda Romulo ve Kubilay bulunan İzmir ekibi, Halil'le forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın Halil'i göndermeye sıcak baktığı ancak son kararı oyuncunun vereceği öğrenildi. TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ı da gündemine alan Göztepe'nin 20 yaşındaki oyuncunun transferini de bu hafta içinde tamamlayacağı belirtildi.

ROMULO HAZIR

Göztepe'nin kadrosuna kattığı Romulo Cardoso, sezona hazır. 22 yaşındaki golcü oyuncu, "Göztepe'de başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Hazırlık maçlarındaki gollerime ligde de devam etmek istiyorum" dedi.

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