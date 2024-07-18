Çifte imza şov

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, transferde dur durak bilmiyor. Sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter, sağ bek Nazım Sangare ve kaleci Ekrem Kılıçarslan ile sözleşme imzalayan Göz-Göz, iki futbolcuyu daha kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Danimarka'lı başkanı Ankersen'in de sahibi olduğu İngiliz ekibi Southampton'ın FC Tokyo'dan bonservisini aldığı Japon orta saha Kuryu Matsuki ve Brezilya'nın Sao Paulo takımından forvet Juan Santos da Silva ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

JOKER MİROSHİ DE SIRADA

Matsuki'nin kısa süre içinde Slovenya kampına katılacağı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon J1 Lig'de 18 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Sao Paulo takımında yetişen 22 yaşındaki Silva ise geçen sezon 19 resmi maça çıktı. Brezilyalı golcü 582 dakika süre alıp 3 gol ve 1 asistle oynadı. İzmir ekibi ayrıca sol bek, stoper ve ön liberoda oynayabilen Tanzanyalı Novatus Miroshi ile de prensipte anlaşmıştı. Belçika'nın Zulte Waregem takımında oynayan 21 yaşındaki jokerin de kısa sürede imzayı atması bekleniyor.

GÖZTEPE GERİ DÖNDÜ

Göztepe, Slovenya'daki 2. hazırlık maçında Macaristan'dan Fehervar'la 2-2 berabere kaldı. İlk 25 dakikada 2-0 geri düşen Göz-Göz, 33'te Ahmed Ildız ve 44'te Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.