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Göztepe'de İsmail Köybaşı'dan Süper Lig sözleri! "Hak ettiğimiz yerdeyiz"

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'de kaptan İsmail Köybaşı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki futbolcu, "Bu yapının bir parçası olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Göztepe hak ettiği yere döndü." ifadelerini kullandı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:30
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Göztepe'de İsmail Köybaşı'dan Süper Lig sözleri! "Hak ettiğimiz yerdeyiz"

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de oyunculardan İsmail Köybaşı, Taha Altıkardeş, Ahmet Ildız ve Kenneth Obinna Mamah, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İsmail Köybaşı, geçen sezonu başarısızlıkla tamamlamalarının ardından sezon başında Süper Lig'e yükselmeyi başaracaklarına takım olarak inandıklarını dile getirdi. Süper Lig'e çıkmalarının anlık olmadığını ve uzun metrajlı bir başarı olduğunu ifade eden Köybaşı, "Hiçbir şey kolay değildi. İnanın buna ama böyle daha anlamlı ve daha güzel, her şeyiyle her bir paydaşıyla mükemmel bir organizasyonun futbolcularıyız" dedi.

İSMAİL KÖYBAŞI: GÖZTEPE HAK ETTİĞİ YERE DÖNDÜ

Sadece Süper Lig'e yükselmediklerini aynı zamanda tüm Türkiye'nin sempatisini de kazandıklarını vurgulayan İsmail Köybaşı, "Buraya gelmeden önce buranın büyüklüğünü biliyordum ama buraya geldikten sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Bunu geçen gün de söyledim, hala söylüyorum, hep söyleyeceğim. Çünkü çok değerli, tarihiyle her bir branşıyla bütünleşmiş, kültürüne önem veren ve bunu kaybetmemek için elinden geleni veren bir yapı var, bu çok değerli. Bu yapının bir parçası olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Göztepe hak ettiği yere döndü. Bunlar yeni hayallerin başlangıcı diye düşünüyorum, çok daha iyi şeyler yapacağına eminim" diye konuştu.

TAHA ALTIKARDEŞ: SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK İSTİYORUZ

Sezona Süper Lig hedefiyle başladıklarını ve çok çalıştıklarını söyleyen Taha Altıkardeş ise, "Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve çok gururluyuz. Taraftarlarımızla birlikte bu anı yaşadık. Hepimiz için çok gurur verici bir an oldu. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

AHMED ILDIZ: BU TAKIMIN YERİ SÜPER LİG

Göztepe'ye şampiyonluk için geldiğini ve bunun için de kadro kurulduğunu dile getiren Ahmed Ildız da, "Biz de buna inandık, taraftarlarımız da bize buna inandırdı. Onlardan da Allah razı olsun, hiçbir maçta biz yalnız yalnız bırakmadılar, her zaman desteklerini yanımızda hissettik, nitekim şampiyon olduk. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Sonuçta 3 hafta öncesinde şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu takım zaten taraftarıyla, camiasıyla, şehriyle beraber Süper Lig'de olmayı her türlü hak ediyor. İnşallah seneye de Süper Lig'de başarılı olup, tekrar ligde kalarak devamını sürdürmeyi diliyoruz" şeklinde konuştu.

MAMAH: SÜPER LİG'DE BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Göztepe'nin Süper Lig'de olmayı hak ettiğini ve orada başarılı olacaklarını dile getiren Kenneth Obinna Mamah, "Süper Lig'deyiz ve bizi bu sene boyunca muhteşem destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii biz Süper Lig'e sadece çıkmak için çıkmadık. Orada da çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Umarım çok başarılı olur ve Şampiyonlar Ligi'ne de ileride katılırız" dedi.

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