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Taha Göz-Göz'de

Sarı kırmızılı kulüp, Taha Altıkardeş’e 3+1 yıllık imza attırdı. İzmir ekibinin hedefinde şimdi M. Diouf var...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Taha Göz-Göz'de

Spor Toto 1. Lig'de transfer döneminde Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest, Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün Bayrak ve Altınordu'dan sol bek Ali Dere ile sözleşme imzalayan Göztepe, Trabzonsporlu Taha Altıkardeş'in de işini resmen bitirdi. Sarı-kırmızılılar genç stoperle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele yaptı. Resmi açıklamada şöyle denildi: 2003 doğumlu defans Taha Altıkardeş ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Trabzonspor forması giyen Taha Altıkardeş'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

DIOUF'A 1 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan Göztepe, forvet transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı kulübün bu doğrultuda son olarak Konyaspor forması giyen ve şu an boşta olan Mame Diouf ile görüştüğü belirtildi. 35 yaşındaki Senegalli golcüye 1 yıllık kontrat teklif edildiği kaydedildi. Mame Diouf daha önce Manchester United, Hannorver 96 gibi takımların da formasını giydi.

BURSA'DA PROFESYONEL OLDU

Taha Altıkardeş, Bursaspor altyapısından yetişip yeşil-beyazlı kulüpte profesyon el oldu. 20 yaşındaki savunmacı geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 3 karşılaşmada forma giydi. Taha Altınkardeş bu müsabakalarda toplam 181 dakika süre aldı.

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