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Göztepe'den ayrılan Di Santo Meksika'ya transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'e veda eden Göztepe'de sözleşme gereği serbest kalan Arjantinli futbolcu Franco Di Santo, Meksika'nın yolunu tuttu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 14:50
Göztepe'den ayrılan Di Santo Meksika'ya transfer oldu!

Yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de yer alacak Göztepe'de takım Süper Lig'den düşünce sözleşmesi gereği serbest kalma hakkı elde eden Franco Di Santo, Meksika'nın yolunu tuttu. Göz-Göz'e geçen sezon devre arasında San Lorenzo'dan gelerek 15 maçta 3 golle oynayan Arjantinli forvet, Meksika Ligi ekiplerinden Tijuana'yla anlaştı. Yabancılardan lig devam ederken satılan Ndiaye ve Nwobodo'nun yanı sıra Piric ile Burekovic'in ayrıldığı, Moubandje, Wilker, Tannane ile Jahovic'in de sözleşmelerinin bittiği Göztepe, yeni sezonda statü gereği kadrosunda 8 yabancı bulundurabilecek.

Futbol Federasyonu'nda yeni yönetim, 1'inci Lig'de yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, bir önceki sezondaki şekli ile uygulanarak, sözleşmesi devam eden futbolcular dahil 8 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek lisans alabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine karar verdi. Göz-Göz'de geçen sezondan kalan yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'in sözleşmeleri halen devam ediyor.

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