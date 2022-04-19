Haberler Göztepe Jahovic Giresunspor yolcusu!

Jahovic Giresunspor yolcusu!

Süper Lig'de Göztepe forması giyen Adis Jahovic'in sezon sonunda Giresunspor'a transfer olacağı belirtildi. Göztepe’de 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü Di Santo’nun da yönetime ayrılmak istediğini bildirdiği ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 12:37
Jahovic Giresunspor yolcusu!

Spor Toto Süper Lig'de son 10 maçını üst üste kaybedip kurtuluş umutlarını yitiren Göztepe'de futbolcular birer birer takımdan ayrılmaya başlarken, mevcut yabancı futbolcuların büyük çoğunluğunun da kulüpten gitmek istediği öğrenildi. Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port'a, Obinna Nwobodo'yu da Amerika MLS takımı Cincinnati'ye satan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek Adis Jahovic'in de GZT Giresunspor'la temasta olduğu ortaya çıktı. Göztepe'de yedek kulübesinde oturan Makedon forvetin sezon bitiminde Giresun'la sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Göztepe'de 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü Di Santo'nun da yönetime ayrılmak istediğini bildirdiği ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Di Santo için Yunanistan ve Hırvatistan takımlarının teklif sunduğu belirtilirken, David Tijanic'in de Polonya ekiplerinden biriyle görüştüğü vurgulandı. Göz-Göz ile 2026 yılına kadar sözleşmesi süren ve kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenip transfer edilen Tijanic için belirlenen rakamın 2.5 milyon Euro olduğu dile getirildi. Daha önce sol bek Dzenan Burekovic'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin stoper Marko Mihojevic'le de masaya oturacağı ifade edildi. Yabancı oyuncuların yanı sıra Göztepe'de stoper Atınç Nukan, kaleci İrfan Can Eğribayat ve kanatta görev alan kaptan Halil Akbunar da iyi bir gelir edebilmek amacıyla satılacak

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