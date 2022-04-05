Göztepe Abramovich iddialarını yalanladı! "Alakası yok"

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından futbol dünyası Ruslara karşı yaptırımlarda bulunmaya başladı.
UEFA ve FIFA tarafından yürürlüğe koyulan uygulamalar ile Rus kulüpler organizasyonlardan men edildi. Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e de çeşitli yaptırımlar uygulandı.
GÖZTEPE'Yİ SATIN ALDI
İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle Premier Lig devi Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalan Roman Abramovich'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile ilgilendiği bir süredir konuşuluyordu.