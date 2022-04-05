Göztepe Abramovich iddialarını yalanladı! "Alakası yok"

Rus milyarderin, İzmir temsilcisini satın aldığı ve tarafların 8 Nisan Cuma günü bir araya gelerek imzaları atacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Göztepe'nin başkan vekili Talat Papatya açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN VEKİLİ TALAT PAPATYA: ALAKASI YOK

Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, "Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich'in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.