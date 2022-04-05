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Göztepe Abramovich iddialarını yalanladı! "Alakası yok"

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son zamanda basında sıkça yer alan kulübün Rus milyarder Abramovich'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok" dedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 19:20 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 19:28
Göztepe Abramovich iddialarını yalanladı! "Alakası yok"

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından futbol dünyası Ruslara karşı yaptırımlarda bulunmaya başladı.

Göztepe Abramovich iddialarını yalanladı! "Alakası yok"

UEFA ve FIFA tarafından yürürlüğe koyulan uygulamalar ile Rus kulüpler organizasyonlardan men edildi. Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e de çeşitli yaptırımlar uygulandı.

Göztepe Abramovich iddialarını yalanladı! "Alakası yok"

GÖZTEPE'Yİ SATIN ALDI

İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle Premier Lig devi Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalan Roman Abramovich'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile ilgilendiği bir süredir konuşuluyordu.

Göztepe Abramovich iddialarını yalanladı! "Alakası yok"

CUMA GÜNÜ İMZA ATILACAK İDDİASI!

Rus milyarderin, İzmir temsilcisini satın aldığı ve tarafların 8 Nisan Cuma günü bir araya gelerek imzaları atacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Göztepe'nin başkan vekili Talat Papatya açıklamalarda bulundu.

Göztepe Abramovich iddialarını yalanladı! "Alakası yok"

BAŞKAN VEKİLİ TALAT PAPATYA: ALAKASI YOK

Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, "Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich'in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

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