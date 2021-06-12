Haberler Göztepe Son dakika transfer haberi: Göztepe'nin gözü Trabzonsporlu oyuncularda! Hosseini ve Kamil Ahmet...

Son dakika transfer haberi: 'nin gözü Trabzonsporlu oyuncularda! ve ...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto 'de yaz transfer çalışmalarına devam eden , Trabzonsporlu futbolcular ve 'ye gözünü dikti. İşte tüm detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 13:29
Son dakika transfer haberi: Göztepe'nin gözü Trabzonsporlu oyuncularda! Hosseini ve Kamil Ahmet...

'de 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren , gözünü 'a çevirdi. Bordo-mavililerden ayrılan İranlı stoped ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, sağ bek , oyuncusu ve geçen sezon kiralık olarak oynattığı için harekete geçti.

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran yönetimin özellikle ve Kamil transferinde önemli mesafe kattteği bildirildi. Karaman'ın Diabate'nin de takımda devam etmesine sıcak baktığı ve oyuncunun büyük ihtimalle yeni sözonda da Göztepe forması giyeceği vurgulandı.

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