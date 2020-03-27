Göztepe'nin yıldızlarına talip çok - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Göztepe'nin yıldızlarına talip çok

'nin yıldızlarına talip çok

Göztepe'nin yıldızlarına talip çok

'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından, çalışmalarını evlerinde sürdüren Göztepeli futbolculara, için talipler çıkmaya başladı.

'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından, çalışmalarını evlerinde sürdüren Göztepeli futbolculara, için talipler çıkmaya başladı. Göz-Göz'de geride kalan 26 haftada sergiledikleri performansla tüm dikkatleri üzerine çeken savunma oyuncusu ve kanat için teklifler yağdığı öğrenildi. Gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde başarıyla görev yapan Alpaslan'ı ve 'in istediği vurgulanırken, Halil'in de peşine Alman kulüpleri düştü.

Bu sezon sarı-kırmızılılarda 26 lig maçının tamamında forma giyen Halil Akbunar için Freiburg ve Köln'ün devrede olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin devre arasında da Alpaslan'ı transfer etmek için çaba sarf ettiği ancak yönetimin deneyimli oyuncuyu bırakmadığı ortaya çıktı. 'de 18 maça çıkıp 3 kez ağları havalandıran Alpaslan'ın 1 sezon daha mukavelesi bulunurken, Halil'in ise ekibi ile sözleşemesi 2022 yılında sona erecek. Göztepe yönetimi liglere verilen arada sözleşmeleri mayısta sona erecek oyuncularla masaya oturacak.

  1. 27.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'nin yıldızlarına talip çok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN