Göztepe'nin yıldızlarına talip çok
Süper Lig'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından, çalışmalarını evlerinde sürdüren Göztepeli futbolculara, yeni sezon için talipler çıkmaya başladı.
Süper Lig'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından, çalışmalarını evlerinde sürdüren Göztepeli futbolculara, yeni sezon için talipler çıkmaya başladı. Göz-Göz'de geride kalan 26 haftada sergiledikleri performansla tüm dikkatleri üzerine çeken savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve kanat Halil Akbunar için teklifler yağdığı öğrenildi. Gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde başarıyla görev yapan Alpaslan'ı Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in istediği vurgulanırken, Halil'in de peşine Alman kulüpleri düştü.
Bu sezon sarı-kırmızılılarda 26 lig maçının tamamında forma giyen Halil Akbunar için Freiburg ve Köln'ün devrede olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin devre arasında da Alpaslan'ı transfer etmek için çaba sarf ettiği ancak yönetimin deneyimli oyuncuyu bırakmadığı ortaya çıktı. Göztepe'de 18 maça çıkıp 3 kez ağları havalandıran Alpaslan'ın 1 sezon daha mukavelesi bulunurken, Halil'in ise İzmir ekibi ile sözleşemesi 2022 yılında sona erecek. Göztepe yönetimi liglere verilen arada sözleşmeleri mayısta sona erecek oyuncularla masaya oturacak.
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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