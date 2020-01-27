Tam bir yaşam merkezi
Kompleks 34 dönüm üzerinde inşa edildi. 39 locanın yer aldığı statta birçok aktivite alanı yer alıyor. Çatısındaki yürüyüş yolu da cabası!
KARŞIYAKA BAŞKANI DA GELDİ
Göztepe'nin ezeli rakibi Karşıyaka'nın başkanı Turgay Büyükkarcı da ilk maç için Gürsel Aksel Stadı'na geldi. Protokol tribününde yerini alan Büyükkarcı'yı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil karşıladı.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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