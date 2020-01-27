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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Tam bir yaşam merkezi

Tam bir yaşam merkezi

Kompleks 34 dönüm üzerinde inşa edildi. 39 locanın yer aldığı statta birçok aktivite alanı yer alıyor. Çatısındaki yürüyüş yolu da cabası!

tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Spor ve Merkezi 34 dönüm alan üzerine inşa edildi. Stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak. Merkezin çatısında 600 metrelik yürüyüş parkuru da yer alıyor. TOPLAM 39 locanın yer aldığı ve saha zemininin hibrit çim olduğu stat ta led aydınlatmalar kullanıldı. Seyirci kapasitesi 20 bin 40 olan statta kale arkası tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek. Gürsel Aksel Stadı'nda maç olan günlerde bazı sokaklar trafiğe kapatılacak.

KARŞIYAKA BAŞKANI DA GELDİ
'nin ezeli rakibi Karşıyaka'nın başkanı Turgay Büyükkarcı da ilk maç için Gürsel Aksel Stadı'na geldi. Protokol tribününde yerini alan Büyükkarcı'yı Göztepe Başkanı karşıladı.

  1. 27.1.2020
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