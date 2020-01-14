Togolu yolda
Yeni stadına yıldız transferlerle girmek isteyen Göz-Göz’ün, Aston Villa’nın da ilgilendiği ünlü santrforla el sıkıştığı öğrenildi.
JEROME'LA COŞARLAR
İlk yarıda Süper Lig'de Kayserispor'da 8 maça çıkan 35 yaşındaki santrfor, 2 gol, 1 asist yaptı. Sarı-kırmızılılardan maddi gerekçeler nedeniyle ayrılan tecrübeli yıldızın, İngiltere'den Aston Villa'nın teklifine rağmen İzmir ekibini tercih ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu transferi olumlu karşılarken, takımın İngiliz golcüsü Jerome'la iyi bir ikili oluşturacağı konusunda hemfikir oldular.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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