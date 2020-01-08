Quaresma bombası! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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Quaresma bombası!

Quaresma bombası!

İkinci yarıya yeni stadında, yıldız bir ismi ederek girmeyi amaçlayan ’nin, ile yol ayrımına gelen ’yla ilgilendiği öğrenildi.

Süper Lig'de ikinci yarıda ilk iç saha maçı olan karşılaşmasıyla yeni stadına kavuşacak , yıldız transferi için harıl harıl çalışıyor. Göz-Göz'ün, ile yol ayrımına gelen ile ilgilendiği öğrenildi. 36 yaşındaki usta ayağın, Portekiz 'ndan yakın arkadaşı olan kaptan kaleci Beto'nun da bu için devrede olduğu bildirildi. Q7'nin Beto'yla iletişim halinde olduğu, Göztepe ve 'le ilgili bilgiler aldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Quaresma'nın maliyeti ile ilgili hesaplar yapmaya başladığı kaydedildi. Hücum bölgesine yıldız transfer yapmayı planlayan Başkan de tecrübeli kanat oyuncusu için şartları zorlayacak. ekibine sezon başında Beşiktaş'tan transfer olan ve 14 maça çıkan Quaresma, 3 kez ağları sarstı.

  1. 8.1.2020
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