Quaresma bombası!
İkinci yarıya yeni stadında, yıldız bir ismi transfer ederek girmeyi amaçlayan Göztepe’nin, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma’yla ilgilendiği öğrenildi.
Süper Lig'de ikinci yarıda ilk iç saha maçı olan Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni stadına kavuşacak Göztepe, yıldız transferi için harıl harıl çalışıyor. Göz-Göz'ün, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile ilgilendiği öğrenildi. 36 yaşındaki usta ayağın, Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan kaptan kaleci Beto'nun da bu transfer için devrede olduğu bildirildi. Q7'nin Beto'yla iletişim halinde olduğu, Göztepe ve İzmir'le ilgili bilgiler aldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Quaresma'nın maliyeti ile ilgili hesaplar yapmaya başladığı kaydedildi. Hücum bölgesine yıldız transfer yapmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil de tecrübeli kanat oyuncusu için şartları zorlayacak. İstanbul ekibine sezon başında Beşiktaş'tan transfer olan ve 14 maça çıkan Quaresma, 3 kez ağları sarstı.
- 8.1.2020
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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