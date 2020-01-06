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06 Ocak 2020, Pazartesi
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transferde önce gönderip sonra alacak

Göztepe transferde önce gönderip sonra alacak

Süper Lig'de ara döneminde kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan önce gidecek futbolculara odaklandı. Başkan 'in transferlere ayrılacak bütçenin gidecek futbolculara bağlı olduğunu söylediği ve forma şansı bulamayan oyuncularla mutlaka yolları ayırmayı düşündüğü ifade edildi.

'nin yeni stadı Spor ve Merkezi'ne taşınacak olmasıyla yıldız bir ismi takıma kazandırmak için çabalayan yönetimin, 34 kişilik kadrodan 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı. Göz-Göz'de sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan edilen ancak süre alamayan stoper Veli'nin Sakaryaspor'a kiralandığı, yine şans bulamayan gençlerin alt liglerdeki takımlara geçici olarak gönderilecekleri kaydedildi.

Yönetim asıl hedefini ise maliyeti yüksek olan futbolcularlarla yolları ayırmak olarak belirledi. Sarı-kırmızılılarda hem takıma katkı sağlayamayan hem de yüksek maaş alan Borges, , , Deniz Kadah ve Sanneh ikinci yarıda düşünülmeyen isimler. Başkan Sepil'in yarın başlayacak kampında futbolcularla masaya oturacağı ve kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi. Anderlecht'ten kiralanan Sanneh'in 'ya geri dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu dile getirilirken, Eren'in de ülkesi 'deki kulüplerle temasları sürüyor. Borges, Yasin ve Deniz'e ise şu ana kadar transfer teklifi gelmediği belirtildi. Taraftarlar ise sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla yönetimin bir an önce transferleri noktalamasını istedi. Taraftarlar yeni stada yıldız transfer bekliyor.

  1. 06.01.2020
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