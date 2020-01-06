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06 Ocak 2020, Pazartesi
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’de sola Veigneau

Göztepe’de sola Veigneau

Remy, Robinho, Adebayor, Da Costa’yla ilgilenen Göz-Göz’e, Paşa’nın Fransız beki Oliver Veigneau önerildi. ’un kararı bekleniyor

İkinci yarıda yeni stadına kavuşmaya hazırlanan , transferde hareketli günler yaşıyor. Yıldız peşindeki Göz-Göz'e 'nın sol beki Veigneau önerildi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Göztepe'de sol bek de isteyen Teknik Direktör 'un bu sezon 8 maçta oynayan 34 yaşındaki Fransız futbolcuyla ilgili kararını en kısa sürede vereceği kaydedildi.

BU HAFTA NETLEŞECEK
Sarı-kırmızılılarda, Remy ve Robinho konusunda da büyük bir mesafe kat edildiği öğrenildi. 'de kontratı bitecek olan Brezilyalı yıldızın ekibine sıcak baktığı bildirildi. Fransız ekibi Lille'de de sözleşmesi sona erecek Remy'le de görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Her iki futbolcu için de bu hafta somut gelişmelerin yaşanacağı vurgulandı.

TIM MATAVZ DA GÜNDEMDE
Birçok yıldız ile temastaki Göztepe, son olarak 'da Vitesse'de oynayan Matavz'ı gündemine aldı. Sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Sloven golcü için bizzat devreye giren Başkan 'in İlhan Palut'tan 'olur' yanıtı aldığı öğrenildi. PSV ve Genoa'da da oynayan Matavz, bu sezon 18 maçta 7 gol, 3 asistle oynadı.

  1. 6.1.2020
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