Göztepe’de sola Veigneau

İkinci yarıda yeni stadına kavuşmaya hazırlanan Göztepe, transferde hareketli günler yaşıyor. Yıldız peşindeki Göz-Göz'e Kasımpaşa'nın sol beki Veigneau önerildi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Göztepe'de sol bek de isteyen Teknik Direktör İlhan Palut'un bu sezon 8 maçta oynayan 34 yaşındaki Fransız futbolcuyla ilgili kararını en kısa sürede vereceği kaydedildi.



BU HAFTA NETLEŞECEK

Sarı-kırmızılılarda, Remy ve Robinho konusunda da büyük bir mesafe kat edildiği öğrenildi. Başakşehir'de kontratı bitecek olan Brezilyalı yıldızın İzmir ekibine sıcak baktığı bildirildi. Fransız ekibi Lille'de de sözleşmesi sona erecek Remy'le de görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Her iki futbolcu için de bu hafta somut gelişmelerin yaşanacağı vurgulandı.



TIM MATAVZ DA GÜNDEMDE

Birçok yıldız ile temastaki Göztepe, son olarak Hollanda'da Vitesse'de oynayan Tim Matavz'ı gündemine aldı. Sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Sloven golcü için bizzat devreye giren Başkan Mehmet Sepil'in İlhan Palut'tan 'olur' yanıtı aldığı öğrenildi. PSV ve Genoa'da da oynayan Matavz, bu sezon 18 maçta 7 gol, 3 asistle oynadı.