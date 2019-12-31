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31 Aralık 2019, Salı
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’de söz hocanın

Göztepe’de söz hocanın

Sivas yenilgisiyle devreye giren ikinci yarıda umutlu. Teknik direktör , "İkinci yarıda eksikliklerimizi giderip, daha iyi futbol izleteceğiz" diye konuştu.

Sivas yenilgisiyle devreye giren ikinci yarıda umutlu. Teknik direktör , "İkinci yarıda eksikliklerimizi giderip, daha iyi futbol izleteceğiz" diye konuştu.
  1. 31.12.2019
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