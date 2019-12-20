Göztepe’de mücadele emri
İlhan Palut, G.Birliği maçında gerekli mücadelenin altına indiklerinde neler olduğunu gördüklerini belirtip, Galatasaray sınavı öncesi takımı uyardı.
TALİHSİZ ATINÇ
Göztepe'de Atınç Nukan, 3. kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı. 26 yaşındaki oyuncunun 2017'de Beşiktaş'ta diz çapraz bağları koptu. Sahalardan 6 ay uzak kalan Atınç, geçen sezon Leipzig'de yine aynı yerden sakatlandı. Göz-Göz'de antrenmanda sakatlanan talihsiz Atınç'ın sahalara dönüş tarihi belli değil.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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