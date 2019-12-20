Göztepe’de mücadele emri - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe’de mücadele emri

’de mücadele emri

Göztepe’de mücadele emri

, G.Birliği maçında gerekli mücadelenin altına indiklerinde neler olduğunu gördüklerini belirtip, sınavı öncesi takımı uyardı.

Kupada son 16'ya kalan , tur atlamanın getirdiği moralle kritik G.Saray maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Tüm maçlarda iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirten , "G.Birliği maçında gerekli mücadelenin altına indiğimizde neler olabileceğini gördük. G.Saray'a ona göre hazırlanacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz. 'a saygı duyacağız ama kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Seyircimizin önünde istediğimiz sonucu almak için bütün mücadelemizi göstereceğiz" diye sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.

TALİHSİZ ATINÇ
Göztepe'de , 3. kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı. 26 yaşındaki oyuncunun 2017'de 'ta diz çapraz bağları koptu. Sahalardan 6 ay uzak kalan Atınç, geçen sezon Leipzig'de yine aynı yerden sakatlandı. Göz-Göz'de antrenmanda sakatlanan talihsiz Atınç'ın sahalara dönüş tarihi belli değil.
  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe’de mücadele emri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN