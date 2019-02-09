17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası

6 Şubat'ta başlayan organizasyonda son gün müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Otel'de düzenlenen ödül törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Hava Yolları Türkiye Müdürü Ferit Aksun, Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk, turnuva organizatörleri Bekir Kara ve Edward Lainchburry ile yarışmacılar katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, törende İngilizce yaptığı konuşmada, G20 zirvesine ev sahipliği yapan ve Antalya'nın en güzel sahalarından olan Regnum Carya ve National Golf sahalarında düzenlenen turnuvaya 31 ülkeden oyuncuların katıldığını hatırlattı.

Golf Mad Pro-Am turnuvasının 17. kez yapıldığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Artık bu organizasyon bir efsane haline geldi. Dünyanın farklı bölgelerinden amatör ve profesyonel golfçüler her yıl bu mevsimde Antalya'da buluşuyor. Bu etkinlik Antalya turizmi için de çok önemli hale geldi." diye konuştu.

Sekiz yıldır golf oynadığını ve 12 handikabının olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, G20 zirvesinde konuştuğu ve kendisine 5 vuruş avans verdiği eski ABD Başkanı Barack Obama ile birkaç yıl içinde golf oynamayı beklediğini kaydetti.

İrlandalı golfçü Damien McGrane, 3 günün sonunda toplam 212 vuruşla turnuvada şampiyonluğu elde etti. İki yıl aradan sonra turnuvada yeniden birinci olan McGrane, 7 bin 500 avroluk para ödülünün de sahibi oldu.

Takımlar kategorisinde ise Damien McGrane'in profesyonelliğini yaptığı İrlandalı golfçüler Tom Muldoon, Kevin Commins ve Kieran Grant üçlüsü, toplamda 251 vuruşla turnuvanın birincisi oldu.

Takımlarda ikinciliği İngiliz Matthew Dailay'in ekibi kazanırken, üçüncülüğü ise Bülent Karataş'ın Rus oyunculardan oluşan takımı elde etti.

Turnuvanın birinci günü Carya sahasının 6. çukurunda Holl in one yapan (Tek vuruşta çukura sokan) Rus Vasily Putidovskiy'e özel ödül verildi.

Turnuvada birinci olan takımın oyuncularına Katar Hava Yollarından Business Class, ikinci olan takımın oyuncularına Regnum Carya Otel'de birer haftalık konaklama, üçüncü olan takımın oyuncularına da cep telefonu hediye edildi.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ferit Aksun, Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk, Bekir Kara ve Edward Lainchburry verdi.