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SÜPER LİG HABERLERİ | Giresunspor Jorman Campuzano'yu kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu harekat kapsamında Karadeniz ekibi Jorman Campuzano'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 17:37
SÜPER LİG HABERLERİ | Giresunspor Jorman Campuzano'yu kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bitexen Giresunspor, Arjantin'in Boca Juniors takımından Jorman Campuzano'yu kadrosuna kattı.

Kolombiyalı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorman Campuzano ile anlaşma sağlamıştır. Jorman Campuzano'ya Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorman Campuzano, halen devam eden sezonda 17 maçta forma giydi.

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