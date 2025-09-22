Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Astrolojide doğum tarihleri kişilerin burçlarını belirliyor. Bu nedenle "26 Eylül hangi burç?" sorusu, hem astroloji meraklıları hem de 26 Eylül doğumlular için merak konusu oldu. Burç takvimine göre 26 Eylül, 23 Eylül – 22 Ekim aralığında yer aldığı için Terazi burcu kabul edilir. Yani "26 Eylül hangi burç?" sorusunun yanıtı kesin olarak Terazi'dir. Peki, 26 Eylül hangi burç? 26 Eylül burcu özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

26 EYLÜL HANGİ BURÇ?

26 Eylül doğumlular Terazi burcu olur. 23 Eylül – 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişiler Terazi burcu kabul edilir.

26 EYLÜL BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

26 Eylül'de doğan kişiler, Terazi burcu oldukları için öncelikle hava grubu burçlarına dahildir. Terazi burcunun yönetici gezegeni ise Venüs'tür. Bu da onların estetik, güzellik ve uyum arayışıyla öne çıkmalarını sağlar.

Terazi burçları genellikle sosyal, adalet duygusu güçlü ve diplomatik kişilikleriyle bilinir. 26 Eylül'de doğan bir Terazi, hem ikili ilişkilerinde uyum arar hem de çevresinde denge kurmaya çalışır. Bu nedenle arkadaş çevrelerinde sevilen, saygı duyulan kişiler olurlar.

Astrolojik açıdan bakıldığında Terazi burçlarının zayıf yönlerinden biri kararsızlık eğilimidir. 26 Eylül doğumlular, karar vermekte zorlanabilir ancak estetik zevkleri ve uyumlu yapıları sayesinde bulundukları ortama katkı sağlarlar.

TERAZİ BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Eğer doğum saatinizi bilmiyorsanız, "26 Eylül yükselen burcu nedir?" sorusuna net bir cevap verilemez. Çünkü yükselen burç yaklaşık 2 saatte bir değişir. Örneğin:

Sabah doğan bir kişi Başak yükseleni ,

Öğleye yakın doğan bir kişi Terazi yükseleni ,

Akşam saatlerinde doğan bir kişi Yay ya da Akrep yükseleni olabilir.

TERAZİ BURCUNUN EN İYİ ANLAŞTIĞI BURÇLAR

1. İkizler (Hava Grubu)

İletişim gücü yüksek, neşeli ve sosyal olmaları Terazi'nin ihtiyaç duyduğu uyumu sağlar.

Beraber sosyalleşmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi ve paylaşmayı çok severler.

İlişkileri genelde keyifli, enerjik ve uzun süreli olabilir.

2. Kova (Hava Grubu)

Kova'nın özgürlükçü ve yenilikçi ruhu, Terazi'nin denge arayışıyla güzel bir uyum yakalar.

Her iki burç da arkadaşlık ve sosyal çevreye önem verir.

Fikir alışverişi, ortak projeler ve birlikte keşif yapma açısından çok uyumludurlar.

3. Aslan (Ateş Grubu)

Aslan'ın enerjisi ve lider ruhu, Terazi'nin sosyal ve diplomatik yaklaşımıyla dengelenir.

Birlikte olduklarında ilişkileri hem romantik hem de eğlenceli olur.

Terazi, Aslan'ın egosunu incitmeden ona destek verir; Aslan da Terazi'nin yanında güven hisseder.

4. Yay (Ateş Grubu)

Yay'ın maceraperestliği, Terazi'nin sosyal yönüyle birleşince eğlenceli bir uyum doğar.

Her ikisi de yeni deneyimlere açıktır, sıkılmadan birlikte vakit geçirebilirler.

Yay, Terazi'nin kararsızlığını enerjiyle aşar; Terazi ise Yay'ın fazla aceleci yönünü dengeler.

5. Koç (Ateş Grubu – Zıt Burç)