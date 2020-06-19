Kurban Bayramı 2020'de ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Bayramlar, İslam dünyasında çok önemli bir yer tutan, dayanışmanın ve birlik beraberliğin en önemli sembollerinden biridir. Razaman Bayramı geride kalırken, gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Vatandaşlar, "Kurban Bayramı ne zaman?", "Kurban Bayramı 2020 hangi günler?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...
Ramazan Bayramı geride kalırken, vatandaşlar Kurban Bayramı'nın tarihini merak ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı da en çok aranan sorulardan...
Akıl sağlığı yerinde, ergen olmuş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan her Müslümanın yerine getireceği bir ibadet olan Kurban Bayramı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2020 yılı tarihi şöyle:
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 08:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kurban Bayramı 2020'de ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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