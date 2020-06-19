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19 Haziran 2020, Cuma
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2020'de ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı 2020'de ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Bayramlar, İslam dünyasında çok önemli bir yer tutan, dayanışmanın ve birlik beraberliğin en önemli sembollerinden biridir. Razaman Bayramı geride kalırken, gözler 'na çevrildi. Vatandaşlar, "Kurban Bayramı ne zaman?", "Kurban Bayramı 2020 hangi günler?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

Ramazan Bayramı geride kalırken, vatandaşlar 'nın tarihini merak ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı da en çok aranan sorulardan...

Akıl sağlığı yerinde, ergen olmuş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan her Müslümanın yerine getireceği bir ibadet olan Kurban Bayramı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2020 yılı tarihi şöyle:

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 08:46
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