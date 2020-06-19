Kurban Bayramı 2020'de ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı geride kalırken, vatandaşlar Kurban Bayramı'nın tarihini merak ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı da en çok aranan sorulardan...

Akıl sağlığı yerinde, ergen olmuş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan her Müslümanın yerine getireceği bir ibadet olan Kurban Bayramı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2020 yılı tarihi şöyle:

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.