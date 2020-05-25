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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Başkan 'dan son dakika açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika corona virüsü açıklaması!

Başkan Ak Parti'nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaşırken önemli açıklamalarda da bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda salgını sürecinde elde edilen başarıya değindi. Başkan Erdoğan, "Ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Başkan AK Parti'nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı. Başkan Erdoğan, "Rabb'imden bizlere bayramları bayram gibi geçireceğimiz nice güzel günler göstermesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HAMDOLSUN CORONA VİRÜSÜ SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÖNETMİŞ VE SONUCA YAKLAŞMIŞTIR"

Covid-19 salgını ile ilgili, "Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca yaklaşmıştır." diyen Başkan Erdoğan, "Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİN HER BİR FERDİNE SABIRLARI İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM."

Başkan Erdoğan, "Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var." diyen Başkan Erdoğan, "Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları, son 2,5 ayda yaşananlarla ortaya çıkmıştır." şeklinde konuştu.

  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 25.05.2020 17:44
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