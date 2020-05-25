Sokağa çıkma yasağı olunca Ramazan Bayramı'nda sokaklar sessiz kaldı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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olunca 'nda sokaklar sessiz kaldı!

Sokağa çıkma yasağı olunca Ramazan Bayramı'nda sokaklar sessiz kaldı!

salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında bayram boyunca 81 ilde 4 gün ilan edildi. 'un sokakları ve caddeleri bayramın 2. gününde de boş kaldı.

salgını önlemleri kapsamında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının 2. gününde sokak ve caddelerinde sessizlik hakimdi.

İŞTE RAMAZAN BAYRAMI'NIN 2. GÜNÜNDE İSTANBUL

  1. 25.05.2020
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