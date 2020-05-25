Sokağa çıkma yasağı olunca Ramazan Bayramı'nda sokaklar sessiz kaldı!
Corona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında bayram boyunca 81 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'un sokakları ve caddeleri bayramın 2. gününde de boş kaldı.
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul sokak ve caddelerinde sessizlik hakimdi.
İŞTE RAMAZAN BAYRAMI'NIN 2. GÜNÜNDE İSTANBUL
- 25.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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