Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün?
Corona virüsü (koronavirüs) salgını sebebiyle tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında daha önce hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Vatandaşlar bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabinesiyle bir araya geldi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunana Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasakları hakkında da konuştu.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? KAÇ GÜN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacak.. " ifadelerini kullandı.
- 18.05.2020
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Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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