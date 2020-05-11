Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekli maaşlarının yatacağı tarih!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından halka sesleniş gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, bayram öncesi çok merak edilen konulardan biri olan, emekli maaşlarının yatacağı tarih hakkında da konuştu. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları erken mi yatacak? Detaylar haberimizde...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasıyla emekli maaşlarının tarihini açıkladı.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Erdoğan, "Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 maaştan itibaren yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı. Sayı 900 bini buldu." ifadelerini kullandı.
ÇAY ÜRETİCİLERİNE MÜJDELİ HABER
Başkan Erdoğan çay üreticilerine müjdeli haber verdi. Erdoğan, "Çaykur yaş çay alımını kilogramını 2 lira 90 kuruştan yapmıştır destek ile 3 lira 3 kuruşa çıkmıştı. 2020 için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. 13 kuruşluk destek ile de kilogram fiyatı 3 lira 40 kuruşa gelmiştir. Hasatla birlikte yaş çay alımı başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
- 11.05.2020
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