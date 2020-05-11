19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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'ta var mı? 19 Mayıs resmi mi? İşte detaylar...

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...

() salgını dolayısıyla daha önce ve 1 Mayıs'ın hafta sonları ile birleştirilerek sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından gözler Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na çevrildi. Bu yıl salı gününe denk gelen 19 Mayıs, diğer milli bayramlar gibi resmi statüsünde. Peki, 19 Mayıs da dahil 16,17,18 Mayıs'ı kapsayan 4 günlük bir olacak mı? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor...

() salgını sebebiyle bu yıl bayramlar, sokaklarda kutlanamıyor. Salgının olumsuz etkilerinden korunmak için bir dizi önlemler alınmaya devam ederken yaklaşan nedeniyle vatandaşlar, olup olmayacağını merak ediyor.

Bilindiği gibi daha önce ve 1 Mayıs gibi resmi olan günler hafta sonları ile birleştirilerek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına alınmıştı. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak bugün Başkan liderliğinde video konferans yöntemi ile yapılacak toplantının ardından yeni önlemlerin açıklanması ve bu doğrultuda da 16, 17, 18, ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması bekleniyor.

  1. 11.05.2020
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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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