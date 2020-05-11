19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...
Corona virüsü (koronavirüs) salgını dolayısıyla daha önce 23 Nisan ve 1 Mayıs'ın hafta sonları ile birleştirilerek sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından gözler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na çevrildi. Bu yıl salı gününe denk gelen 19 Mayıs, diğer milli bayramlar gibi resmi tatil statüsünde. Peki, 19 Mayıs da dahil 16,17,18 Mayıs'ı kapsayan 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor...
Corona virüsü (koronavirüs) salgını sebebiyle bu yıl bayramlar, sokaklarda kutlanamıyor. Salgının olumsuz etkilerinden korunmak için bir dizi önlemler alınmaya devam ederken yaklaşan 19 Mayıs nedeniyle vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor.
Bilindiği gibi daha önce 23 Nisan ve 1 Mayıs gibi resmi tatil olan günler hafta sonları ile birleştirilerek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına alınmıştı. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde video konferans yöntemi ile yapılacak toplantının ardından yeni önlemlerin açıklanması ve bu doğrultuda da 16, 17, 18, ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması bekleniyor.
- 11.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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