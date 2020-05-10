Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme süreci kapsamında atılan adımlar sonucunda, önümüzdeki hafta başı itibarıyla pek çok işletme faaliyetlerine yeniden başlayacak. Bununla beraber merak edilen konulardan biri de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.

19 MAYIS'TA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR!

Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor. Ancak henüz konuya dair net bir açıklama gelmedi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Arife günü olan 23 Mayıs Cumartesi, bayramın ilk günü 24 Mayıs Pazar, bayramın üçüncü günü 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günlerinde dört günlük sokağa çıkma yasağı öngörülüyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirtti, şehirler arası seyahat yasağına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına yönelik bir bilgi paylaşmadı.

"Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.