Fitch Ratings'den Türkiye açıklaması! "Türkiye büyümesini sürdürecek"
Corona virüsü sebebiyle tüm dünyada ekonomik problemler yaşanıyor. "Türkiye'nin ekonomik durumu ne olacak?" sorusuna cevap veren Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, 3. çeyrekte Türkiye'nin ekonomik büyümesinin süreceğini söyledi.
Fitch Ratings, geçen hafta yayımladığı "Küresel Ekonomik Görünüm" güncelleme raporunda, bu yıl küresel ekonominin yüzde 1,9 daralmasının beklendiğini belirtmişti.
Winslow, 2020 yılında küresel resesyon beklentisine rağmen Türkiye'de yüzde 0,8 büyüme tahminine gerekçe olarak yılın başında özel banka kredileri ile görülen büyüme ivmesi ve düşük faiz ortamını gösterdi.
"TEŞVİK VE ÖNLEMLER EKONOMİK AKTİVİTE İÇİN DESTEK SAĞLAR"
Fitch Ratings Direktörü Winslow, "Corona virüsü salgınının ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı yoluyla büyük teşvikleri, devlet bankalarının kredi desteğine yönelik yeni önlemleri görmemiz olası. Bu durum ekonomik aktivite için ek destek sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Douglas Winslow, bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin yüzde 4,2 daralmasının beklendiğini, Türkiye'nin de ihracat cephesinde Avrupa'daki resesyondan etkilenebileceğini söyledi.
Gerilen küresel piyasa koşulları nedeniyle Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının halen temel hassasiyetler arasında yer aldığını vurgulayan Winslow, cari yıl yüzde 1 seviyesinde bir açığın verilebileceğini, yine de bunun 2018 yılındaki yüzde 2,7 seviyesine kıyasla, bir ilerleme olduğunu söyledi. Winslow, Türkiye'de 2020 yılında enflasyonun yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Merkez Bankası (TCMB) faizleri indirmeye hazır olduğu sinyalini veriyor. Bu yüzden şu anda bu yılın sonuna kadar 100 baz puan indirimine gidilerek faizin yüzde 8,75'e indirilmesini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı. Winslow, Türkiye'de reel faiz oranının zaten düşük olduğunu, bunun Türk lirası üzerinde aşağı yönlü baskıları artırabileceğini ve özel sektörün dış finansman cephesinde zorlanabileceğini kaydetti.
- 07.04.2020
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