Pangolin nedir? Koronavirüs Pangolin havyanından mı ortaya çıktı? Pangolin nasıl bir hayvan?

Koronavirüs için ortaya atılan yeni bir iddia var... Buna göre; virüsün ortaya çıkmasını sağlayan 'Pangolin' isimli hayvan ölümcül bir tehdit oluşturuyor. Çinli bilim insanları bu hayvanın bir ara taşıyıcı olduğunu öne sürdü. Peki, pangolin hayvanı nasıl bir hayvan ve nerelerde yaşar? İşte yanıtlar...

Pangolinler veya pullu karıncayiyen, Pholidota takımından memelilerdir. Mevcut bir aile olan Manidae'nin üç cinsi vardır: Asya'da yaşayan dört türden oluşan Manis; Afrika'da yaşayan iki türden oluşan Phataginus; ve Afrika'da yaşayan iki türden oluşan Smutsia.

GECE AVCISI

Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.

PANGOLİN NEREDE YAŞAR?

Pangolinler sadece karıncalar ve termitler gibi böcekleri yutarlar. Bazıları ağaçlarda yaşarken diğerleri yuvalarda yaşar. Pangolinler, karınca ve termit höyüklerine kazmak için kullanılan güçlü, güçlü, pençeli uzuvlara sahiptir.

UZUN DİLİ VE PULLARIYLA BİLİNİYOR

Pangolin'in uzun ve yapışkan dokulu bir dili mevcut... Bir pangolin dilini yaklaşık 25 cm uzatabilir ve hayvanın dili kas köklerine sahiptir. Pangolinler tamamen dişlerden yoksundur ve alt çene küçük bir bladelike kemiktir. Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitlerinin zarar vermesini ise midesinin kalın kaslı çeperi sayesinde engeller. Nesli tükenmekte olan canlılar, kendilerini korumak için top haline geldikleri anda yakalanıp poşetlere koyuluyorlar ve vakumlanarak öldürülüyorlar.

HAZİRAN 2019'DA İSTANBUL HAVALİMANINDA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince hava yolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirildi. Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığıyla iletişime geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede, beyan edilenlerin, nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangoline ait pullar olduğu saptandı.

ŞİFALI OLDUĞUNA İNANILIYOR

Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulu, Genel Müdürlük yetkililerine teslim edildi. 8.5 milyon lira değerindeki pulların Asya ülkelerinde şifalı olduğuna inanılıyor.

TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLER LİSTESİNDE

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığı belirtiliyor. Kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer alıyor.