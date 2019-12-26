Son dakika: Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı belli oldu! İşte 2020 Asgari ücret tutarı... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Genel Haberleri Son dakika: Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı belli oldu! İşte 2020 Asgari ücret tutarı...

Son dakika: ve 2020 zammı belli oldu! İşte 2020 Asgari ücret tutarı...

Son dakika: Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı belli oldu! İşte 2020 Asgari ücret tutarı...

Merakla beklenilen zammı 2020 belli oldu. Asgari ücret 2020 oranı Aile Çalışma ve tarafından açıklandı. Buna göre Asgari Ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 234 TL olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte zam oranları da netlik kazandı. AGİ 2020 tutarı evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışan için 375, 17 TL olarak belirlendi. İşte tüm detaylar... / Fotomac.com.tr

ve 2020 oranı belli oldu. 4. toplantı sonrası Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve açıklamada bulundu. Bugün sabahtan bu yana "Asgari ücret ve ne kadar oldu?" sorusunu milyonlar iletirken az önce rakamlar açıklandı. İşte 2020 asgari ücret ve AGİ rakamları...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyordu.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.

3 çocuklu ve evli bir çalışanın asgari ücreti 2 bin 479 lira olacak.

AGİ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

ÜÇ SENDİKA NE İSTİYORDU?

Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı , 558 lira zam beklediklerini söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş ve Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.

ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 18:37
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Son dakika: Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı belli oldu! İşte 2020 Asgari ücret tutarı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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