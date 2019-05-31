Avlu dizisinin sezon finalinde Zerrin öldü mü?

Perşembe akşamları Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi heyecan dolu bir sezon finali yaptı. Avlu 44.bölümde Deniz Kudret'i üst kattan aşağıya atarak onu öldürüyor. Kudret cezasını sonunda bulurken Zerrin ise yine kurtulmayı başarıyor ve "Ben bitti demeden bitmez" diye haykırıyor. Avlu dizisinin yeni sezonuna dair fragman ise henüz paylaşılmadı, yaz tatili arasından sonra kaldığı yerden devam edecek.

AVLU SEZON FİNALİ FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Deniz, yarım kalan hesaplarını kapatmadan firar etmek niyetinde değildir.



El değiştiren isyan içeride de dışarıda da tüm dengeleri alt üst eder. Deniz yarım kalan hesaplarını kapatmadan firar etmek niyetinde değildir. Deniz bir arbede esnasında hayatı boyunca hafızasından silemeyeceği bir manzara ile karşı karşıya kalır. Öyle ki yaşanan bu olay ona kendine verdiği sözleri dahi bir an bile düşünmeden çiğnetecektir.



Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Aslen Arnavut kökenli olan Demet Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adlı bir topluluk kurdu. Burada hem oyuncu hem de oyun yazarı olarak çalışan Demet Evgar, Kenter Tiyatrosu'nda Aşk Çemberi adlı oyunda ve Tiyatro Kılçık'ta Takanlar ve Takılanlar ve Ayşegül Hindistan'da adlı oyunlarda rol aldı. Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım adlı televizyon dizilerinin yanı sıra Banyo ve "Beyza'nın Kadınları" isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen Rock Müzikalleri'nde rol aldı.

Demet Evgar, son olarak Kanal D ekranının sevilen yapımlarından biri olan Vatanım Sensin dizisinde tarihte Kara Fatma lakabı ile anılan Fatma Seher karakterini canlandırmıştır. Demet Evgar Star TV ekranlarının fenomen dizisi Avlu'da Deniz Demir karakterini canlandırıyor.