Samsung Galaxy S10 Plus özellikleri ve fiyatı nedir?

Samsung Galaxy S10 Plus akıllı cep telefonu resmi olarak Türkiye'de satışa sunuldu. Özellikle arka 3'lü kamerasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy S10 Plus, profesyonel şekilde fotoğraf çekmeyi sevenler için ideal bir model.

SAMSUNG GALAXY S10 PLUS ÖZELLİKLERİ



Arka kamerasında 12 MP f/1,5 geniş açılı lens bulunan Samsung Galaxy S10 Plus'ta 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2,4 telefoto lens ile 3'lü kamera özelliğini kullanıcılara sunuyor. Optik zoom yapma ve sabitleme ile titreşimlerden etkilenmeyen uzak olsa da net görünen fotoğraflar çekme imkanınız oluyor. Ön kamerasında ise 10 MP kamerası var ve derinlik sensörü bulunuyor.

Aynı zamanda video kayıt desteğine de sahip. 128 GB hafıza ile sunulan model, yeterli miktarda depolama alanı sunuyor. Infinity O ekranı ile dikkat çeken telefon Gorilla Glass camı ve suya dayanıklı özelliği ile de ilgi görüyor. İşletim sistemi Android 9 Pie olan ve 6 GB / 8 GB / 12 GB olmak üzere 3 çeşit RAM seçeneği bulunan Samsung Galaxy S10 Plus, 4.100 mAh bataryasının yanı sıra kablolu ve kablosuz seçenekleri ile hızlı sarj özelliğine sahip.



SAMSUNG GALAXY S10 PLUS FİYATI



Samsung'un satılmasını istediği fiyatlar belli oldu. Galaxy S10 için 6599 TL, Galaxy S10+ için 7499 TL ve Galaxy S10e için 5499 TL olarak açıkladı.