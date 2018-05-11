Kazancı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve 13 Mayıs'ta sona erecek festivalde soruları cevapladı. Türkiye'nin birçok şehrinde yağmur yağmasına karşın festivalin açılışını olumlu hava şartlarında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Hakan Kazancı, "Festivale gayet iyi bir başlangıç yaptık. Yağmur ihtimaline karşın iç mekanı ayarlamıştık. Gençlerimize ve çocuklarımıza geleneksel sporlarımızı, atölyelerimizi ve el sanatlarımızı sergileyebiliyoruz. Bugünden itibaren hava şartlarının iyi olacağının bilgisini alıyoruz. Hafta sonu festivale yüksek bir katılım olacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımız dışarıdaki tüm sergilerimizi rahatlıkla gezebilecekler." diye konuştu.

Festivalin ilk 2 yılında tamamen Türk dünyasına ait kültür, medeniyet ve sporların tanıtımını yaptıklarını dile getiren Kazancı, "Bu sene ise 2 farklı ülkeden spor ekledik. Katarlılara ait olan şahin avcılığı ve Japonların atlı okçuluk sporu 'Yabusame'. Bize benzerlikleri olduğu için bu 2 ülkeyi ve spor dallarını ekledik. Çok sayıda talep var. Ama seçici olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde imkanlar çerçevesinde bu sayıyı artırmaya gayret edeceğiz. Sadece bu sporlarla değil, her medeniyet ve kültüre ait yiyecek, içecek, oyun, folklor ve el sanatları gibi faaliyetleri de festivalimizde sergilemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"ERZURUM'DA TÜRK OYUNLARI ADI ALTINDA FESTİVAL YAPACAĞIZ"

Hakan Kazancı, Etnospor Kültür Festivali'ni İstanbul'da düzenlemeye devam edeceklerini, diğer birçok şehirde de benzer faaliyetler yapmayı sürdüreceklerini aktardı.

İstanbul dışındaki diğer illerde de birçok tesis yaptıklarını kaydeden Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etnospor Kültür Festivali'ni her zaman İstanbul'da yapmayı planlıyoruz. Ama Anadolu'nun diğer illerinde de benzer faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak bunu yıl boyunca neredeyse tüm illerimizde yapıyoruz. Geçmiş yıllarda 3-5 olan müsabakalarımızı 300-500'lü sayılara çıkardık. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Dünya Etnospor Konfederasyonunun iş birliği buradan geliyor. İnşallah bunu arttırarak devam edeceğiz. Nasip olursa ağustos ya da eylül ayında Erzurum'da Türk oyunları adı altında bir festival başlatacağız. Diğer illerde de tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki tüm aktivitelerin sergilenebileceği alanlar inşa ediyoruz. Erzurum'da yapacağımız organizasyonu, yılın tüm günü ziyaret edilebilecek bir sistem haline getirmeyi düşünüyoruz. Anadolu'da da faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz."

"AMACIMIZ GENÇLERİMİZİN BİZE AİT KÜLTÜRE SAHİP ÇIKMASI"

Hakan Kazancı, en önemli amaçlarından birinin çocukların ve gençlerin Türk kültürünü tanıması ve sahip çıkması olduğunu kaydetti.

Genç nesilin batının teknolojik baskısı altında kaldığını ifade eden Kazancı, "Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalıyız. Gençlerin ve çocukların, batının teknolojik baskısı altında hapis kalmasını engellememiz lazım. Tabii ki bunlardan tamamen soyutlansınlar demiyoruz ama amacımız gençlerimizin bize ait kültüre sahip çıkması. Bu sporları tanımalarını istiyoruz. Bu hedefte başarı da sağladığımızı düşünüyorum. Burada bize düşen görev bu imkanları kendilerine sunmak. Bunun için gayretimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.