Hakan Çevik dünya üçüncüsü oldu – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    dünya üçüncüsü oldu

    Hakan Çevik dünya üçüncüsü oldu

    Paralimpik Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu , 10 metre yatarak tüfek atışlarında dünya üçüncüsü oldu.

    Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kore'de düzenlenen, 28 Nisan başlayıp 12 Mayıs'ta sona erecek şampiyonada, milli sporcu bronz madalya kazandı.

    Hakan, 10 metre yatarak tüfek atışlarında dünya üçüncülüğünü elde ederken aynı zamanda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı da başardı.

    1. 9.5.2018 10:55
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