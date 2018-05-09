Hakan Çevik dünya üçüncüsü oldu
Paralimpik Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Çevik, 10 metre yatarak tüfek atışlarında dünya üçüncüsü oldu.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kore'de düzenlenen, 28 Nisan başlayıp 12 Mayıs'ta sona erecek şampiyonada, milli sporcu Hakan Çevik bronz madalya kazandı.
Hakan, 10 metre yatarak tüfek atışlarında dünya üçüncülüğünü elde ederken aynı zamanda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı da başardı.
- 9.5.2018 10:55
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
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Novak,: "Ağır bir kayıp oldu"
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Mesela deduk Adamdan şikayet edip duruyorsunuz mevkisinde beklentileri karşılamıyor diye. Kendini gösterdi işte, madem forvet olarak oynatın.
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Rodrigues'e son talip Lazio!
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kaya Ne 15i en az 25 miyon euro isteyin alan olmazsa bir yıl daha kalsın şampiyonlar liginde başarılı olursa zaten 30 eder.
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