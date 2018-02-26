Bakan Bak, down sendromlu futsalcıların maç davetini kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularının maç davetine olumlu yanıt verdi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde Türkiye'de ilk kez oluşturulan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın oyuncuları, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a maç davetinde bulundu.
Milli futsalcıların davetini haberleştiren Anadolu Ajansının (AA), sosyal medya platformu Twitter'daki "@aa_spor" hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Bakan Bak, "Güzel yürekli kardeşlerim benim. Sizlerle maç yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:25
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bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
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7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
Bakan Bak, down sendromlu futsalcıların maç davetini kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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