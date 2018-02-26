Bakan Bak, down sendromlu futsalcıların maç davetini kabul etti

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde Türkiye'de ilk kez oluşturulan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın oyuncuları, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a maç davetinde bulundu.

Milli futsalcıların davetini haberleştiren Anadolu Ajansının (AA), sosyal medya platformu Twitter'daki "@aa_spor" hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Bakan Bak, "Güzel yürekli kardeşlerim benim. Sizlerle maç yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.