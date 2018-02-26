Bakan Bak, down sendromlu futsalcıların maç davetini kabul etti – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Bakan Bak, down sendromlu futsalcıların maç davetini kabul etti

    Bakan Bak, down sendromlu futsalcıların maç davetini kabul etti

    Gençlik ve Spor Bakanı , Down Sendromlular oyuncularının maç davetine olumlu yanıt verdi.

    Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde Türkiye'de ilk kez oluşturulan Down Sendromlular 'nın oyuncuları, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı ile Gençlik ve Spor Bakanı 'a maç davetinde bulundu.

    Milli futsalcıların davetini haberleştiren Anadolu Ajansının (AA), sosyal medya platformu Twitter'daki "@aa_spor" hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Bakan Bak, "Güzel yürekli kardeşlerim benim. Sizlerle maç yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:25
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