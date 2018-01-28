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    28 Ocak 2018, Pazar
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    , 'ya sevk edildi

    Deniz Naki, PFDK'ya sevk edildi

    futbolcusu , "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle tedbirli olarak 'na  () sevk edildi.

    TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporu şöyle;

    " Kulübü futbolcusu 'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak 'ya sevkine karar verilmiştir."

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:55
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