Deniz Naki, PFDK'ya sevk edildi
Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki, "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporu şöyle;
"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu DENİZ NAKİ'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:55
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Fırtına evinde 20’ye 17 önde
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Kontra futbol adil yönetilsin içerde dışarda her yerde feneri muma çeviririz. Marka değeri zırvasın her en az 20 puan fenere hediye...
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Messi, Beşiktaş'a şans tanımadı!
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Misafir Bir Beşiktaşlı olarak ben de şans tanımıyorum.
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
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harbici yıllardır aziz yıldırım var herkes ile kavgalı ali koç fb li değilmi bırakın gelsin değişiklik olsun
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