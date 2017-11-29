Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı!

Ünlü sanatçıların da aralarında bulunduğu binlerce kişi, #ErdoganHelpRohingya etiketiyle Twitter üzerinden Erdoğan'a 'sana ihtiyaçları var' ifadelerini paylaştı. Bu isimlerin arasında Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ve Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor da yer aldı...



İşte o paylaşımlar:









Cumhurbaşkanı Erdoğan, on binlerce çağrıyı yanıtsız bırakmayarak, "Sevgili Jarre yardım taleplerini asla geri çevirmeyiz, kuruluşlarımızla destekliyoruz" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERİYOR

Transformers, Ayı Kardeş, Asteriks ve Oburiks, Zor Görev gibi filmlerin yıldızı 39 yaşındaki oyuncu Omar Sy'de kampanyaya destek veren isimlerden biri. Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Omar Sy, ayrıca birçok tweeti de RT ederek takipçileriyle paylaşıyor. Omar Sy'nin 2 milyon 750 bin takipçisi var.









ERDOĞAN YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jerome Jarre'nin başlattığı kapmanyaya resmi Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Sevgili @jeromejarre, İhtiyaç sahipleri nerede olursa olsun, yardım taleplerini asla geri çevirmeyiz. Yardım kuruluşlarımız @AFADTurkey @Tika_Turkey, @RedCrescentTR ve @TurkishAirlines ile birlikte #LoveArmyforRohingya 'yı desteklemeye devam edeceğiz."



