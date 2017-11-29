Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı!
Somali'ye yardım hareketi başlatan ve THY işbirliğinde 60 ton besin takviyesini bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Fransız sosyal medya fenomeni Jerome Jarre 'Love Army' grubuyla birlikte bu kez Arakanlılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Bu çağrıya futbol camiasından isimler de destek verdi. Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ve Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor destek veren isimlerin başında geldi...
Ünlü sanatçıların da aralarında bulunduğu binlerce kişi, #ErdoganHelpRohingya etiketiyle Twitter üzerinden Erdoğan'a 'sana ihtiyaçları var' ifadelerini paylaştı. Bu isimlerin arasında Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ve Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor da yer aldı...
İşte o paylaşımlar:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, on binlerce çağrıyı yanıtsız bırakmayarak, "Sevgili Jarre yardım taleplerini asla geri çevirmeyiz, kuruluşlarımızla destekliyoruz" dedi.
ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERİYOR
Transformers, Ayı Kardeş, Asteriks ve Oburiks, Zor Görev gibi filmlerin yıldızı 39 yaşındaki oyuncu Omar Sy'de kampanyaya destek veren isimlerden biri. Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Omar Sy, ayrıca birçok tweeti de RT ederek takipçileriyle paylaşıyor. Omar Sy'nin 2 milyon 750 bin takipçisi var.
ERDOĞAN YANIT VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jerome Jarre'nin başlattığı kapmanyaya resmi Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
"Sevgili @jeromejarre, İhtiyaç sahipleri nerede olursa olsun, yardım taleplerini asla geri çevirmeyiz. Yardım kuruluşlarımız @AFADTurkey @Tika_Turkey, @RedCrescentTR ve @TurkishAirlines ile birlikte #LoveArmyforRohingya 'yı desteklemeye devam edeceğiz."
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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