Salih Uçan imzalıyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, orta saha hattına tecrübeli bir isim kazandırmaya hazırlanıyor. Başkent temsilcisinin, son olarak Beşiktaş forması giyen Salih Uçan ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki futbolcu Ankara temsilcisiyle bu hafta içinde 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, orta saha hattına tecrübeli bir isim kazandırmaya hazırlanıyor. Başkent temsilcisinin, son olarak Beşiktaş forması giyen Salih Uçan ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki futbolcu Ankara temsilcisiyle bu hafta içinde 2 yıllık sözleşme imzalayacak.