5 takviye lazım

G.Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Bu seneki ligin geçen yıldan daha zor olacağını düşünüyorum. 4-5 pozisyona oyuncu almamız gerekiyor” dedi.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Geçen sezon son haftalarda Süper Lig'de tutunmayı başaran G.Birliği, daha rahat bir sezon geçirmek istiyor. Ankara ekibinin teknik direktörü Metin Diyadin, 4-5 takviye yapmaları gerektiğini ifade ederek, "Geçen yıldan devam eden oyuncularımız var ve 1-2 transfer yapabildik. Tabii kulübün kongre süreci var. Bu süreç bizim transfer sürecimizi de etkiliyor. Özellikle 4-5 pozisyona oyuncu katmamız gerekiyor. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. İnşallah bir an önce kongre sürecini geçirip lige de az bir zaman kalıyor ama eksik bölgelerimizi de tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.