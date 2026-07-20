İrfan Gençler'e

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'a Gençlerbirliği talip oldu
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de sezon başlamadan beşinci kaleci konumuna düşen ve teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği İrfan Can Eğribayat'a Gençlerbirliği talip oldu. Daha önce Groningen ve Cracovia'dan gelen kiralama tekliflerini reddeden sarı-lacivertli kulüp, Başkent ekibinden gelen bu teklife sıcak bakıyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçiren İrfan Can, formayı Okan Kocuk'tan almayı başaramamıştı. Kırmızı- beyazlılar da 28 yaşındaki eldivenin performansından memnun olmayınca satın alma opsiyonunu kullanmadı. İki kulüp arasında görüşmelerin başladığı da gelen bilgiler arasında.