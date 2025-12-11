Gençlerbirliği eskiye döndü

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Haydar Arda Çakmak, oyunculara karşı maddi sorumlulukların yerine getirildiğini belirterek "Bir anlamda eski Gençlerbirliği olduk. Futbolcularımıza olan borçlarımız ödendi. Bürokratik meseleleri hallettikten sonra sorumluluğumuzu yerine getirdik" diye konuştu.
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Haydar Arda Çakmak, oyunculara karşı maddi sorumlulukların yerine getirildiğini belirterek "Bir anlamda eski Gençlerbirliği olduk. Futbolcularımıza olan borçlarımız ödendi. Bürokratik meseleleri hallettikten sonra sorumluluğumuzu yerine getirdik" diye konuştu.