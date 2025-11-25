CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği’nde yoğun Kocaelispor hazırlığı!

Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği’nde yoğun Kocaelispor hazırlığı!

Kocaelispor maçı hazırlıklarına başlayan Gençlerbirliği’nde, uzun süredir sakat olan Ensar Kemaloğlu takımla çalışmalara dönerken, Volkan Demirel yönetimindeki antrenman yüksek tempoda geçti. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 09:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği’nde yoğun Kocaelispor hazırlığı!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve topla koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları yaptı.

Futbolcular, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusu ile idmanı tamamladı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalara, mayıs ayında sakatlanan ve tedavi süreci tamamlanan Ensar Kemaloğlu da katıldı.

Tedesco'dan derbi uyarısı!
"Maçı VAR hakemi yönetti"
DİĞER
Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Lewa'dan F.Bahçe'ye transfer şartı!
Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Maçı VAR hakemi yönetti" "Maçı VAR hakemi yönetti" 09:11
Tedesco'dan derbi uyarısı! Tedesco'dan derbi uyarısı! 09:04
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu 09:00
Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı bilgileri Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı bilgileri 08:56
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 01:00
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 01:00
Daha Eski
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 00:59
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 00:58
Tekke'den Visca açıklaması! Tekke'den Visca açıklaması! 00:24
Fırtına İstanbul'da kazandı! Fırtına İstanbul'da kazandı! 00:24
İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! 00:24
Trabzonspor'da Visca şoku! Trabzonspor'da Visca şoku! 00:24