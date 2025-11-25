Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği’nde yoğun Kocaelispor hazırlığı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve topla koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları yaptı.

Futbolcular, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusu ile idmanı tamamladı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalara, mayıs ayında sakatlanan ve tedavi süreci tamamlanan Ensar Kemaloğlu da katıldı.