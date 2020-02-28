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28 Şubat 2020, Cuma
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'nde maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

, 'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde akşam saatlerinde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanın, yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın, dar alanda yapılan şut çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

  1. 28.02.2020
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