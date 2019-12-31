Barcelona'nın 20'lik yıldızı Süper Lig'e geliyor! - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
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Barcelona'nın 20'lik yıldızı Süper Lig'e geliyor!

Barcelona'nın 20'lik yıldızı Süper Lig'e geliyor!

Süper Lig'de 17 hafta sonunda ilk yarının son düdüğü çaldı. İlk devreyi Sivasspor lider tamamlarken 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil sezonu için çalışmalar başladı. Barcelona'nın 20'lik yıldızı için de Süper Lig yolu gözüktü. İşte o isim ve yaşanan son gelişmeler...

Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle transfer hareketliliği başladı. Birçok kulüp kadrolarını güçlendirmek için temaslarını sürdürürken bir bomba da başkent ekibi Gençlerbirliği'nden geldi.

Ligin ilk yarısını 18 puanla 13. sırada bulunan Gençlerbirliği sağ bek mevki için Barcelona B takım oyuncusu Van Beijnen ile anlaşma sağladı.

İspanyol devi Barcelone'nın B Takımı, yazın ikinci transferini gerçekleştirmişti. Barcelona, NAC Breda'da forma giyen 20 yaşındaki savunmacı Mike van Bejinen'i bonservis bedeli ödedemişti. Hollandalı oyuncu, daha önce kendisi gibi Katalan kulübüne katılan Frenkie de Jong ile Willem II'de birlikte oynamıştı.

Katalan ekibi Van Beijnen ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirlemişti.

  1. 31.12.2019
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