Barcelona'nın 20'lik yıldızı Süper Lig'e geliyor!

Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle transfer hareketliliği başladı. Birçok kulüp kadrolarını güçlendirmek için temaslarını sürdürürken bir bomba da başkent ekibi Gençlerbirliği'nden geldi.

Ligin ilk yarısını 18 puanla 13. sırada bulunan Gençlerbirliği sağ bek mevki için Barcelona B takım oyuncusu Van Beijnen ile anlaşma sağladı.

İspanyol devi Barcelone'nın B Takımı, yazın ikinci transferini gerçekleştirmişti. Barcelona, NAC Breda'da forma giyen 20 yaşındaki savunmacı Mike van Bejinen'i bonservis bedeli ödedemişti. Hollandalı oyuncu, daha önce kendisi gibi Katalan kulübüne katılan Frenkie de Jong ile Willem II'de birlikte oynamıştı.

Katalan ekibi Van Beijnen ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirlemişti.