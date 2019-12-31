Ortalık karıştı! Transferde Galatasaray'a iki dev rakip
Sezon başında gerçekleştirdiği ses getiren transferlere rağmen bekleneni veremeyen Galatasaray ligdeki kötü sonuçlar sonrası Antalyaspor galibiyetiyle devre arasına moral depolayarak girmişti. İkinci yarıya daha farklı bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken kadroya katmayı planladığı bir isimde dev rakiplerle karşılaştı. İşte transfer haberinin detayları ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...
31 Aralık 2019 Salı 13:42
Güncelleme: 31.12.2019 13:46
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Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken, transfer gündemi iyiden iyiye ısınmış durumda. 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemini en hareketli geçirecek takımlardan Galatasaray'da çalışmalar son sürat devam ediyor.
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Sezonun ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan sarı-kırmızılı takımda istenilen performans bir türlü sergilenememişti.
Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla olurken, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, radikal kararlar alınacağının sinyalini vermişti.
Ocak ayında büyük bir değişim yaşayacak olan Galatasaray'da Saracchi, Onyekuru, Sekidika ve Arda Turan transferlerinde büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan ve Roma'ya geri göndermeye hazırlanan Galatasaray'da, defansif ön libero arayışlarını sürdürüyordu.