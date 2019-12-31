Ortalık karıştı! Transferde Galatasaray'a iki dev rakip

Sezon başında gerçekleştirdiği ses getiren transferlere rağmen bekleneni veremeyen Galatasaray ligdeki kötü sonuçlar sonrası Antalyaspor galibiyetiyle devre arasına moral depolayarak girmişti. İkinci yarıya daha farklı bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken kadroya katmayı planladığı bir isimde dev rakiplerle karşılaştı. İşte transfer haberinin detayları ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...