Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

'in 11. haftasında İstikbal Mobilya 'u ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, devamında fonksiyonel kuvvet çalışması yaptı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ikinci bölümünü dar alanda top kapma oyunu ile geçen başkent ekibi, günü dar alanda taktik çalışma ile noktaladı.

-İstikbal Mobilya karşılaşması, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.

  1. 05.11.2019
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