Gençlerbirliği Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, devamında fonksiyonel kuvvet çalışması yaptı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ikinci bölümünü dar alanda top kapma oyunu ile geçen başkent ekibi, günü dar alanda taktik çalışma ile noktaladı.
Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.
- 05.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Gençlerbirliği Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.